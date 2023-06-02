Туристический поезд «Ладожская Нерпочка» запустят в Карелии с 3 июня

Холдинг «РЖД» запускает новый городской маршрут в городе Сортавала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Октябрьская железная дорога запускает новый туристический маршрут. С 3 июня 2023 года в Карелии будет курсировать поезд под названием "Ладожская Нерпочка". Маршрут проложен от Сортавалы и до Валаамского причала, с которого можно отправиться на остров. Специально для него был восстановлен маневровый паровоз серии 9П. Об этом рассказали в пресс-службе железной дороги.

- В выходные дни по маршруту будет курсировать поезд на паровозной тяге, в составе которого новый обзорный вагон открытого типа с панорамными окнами, стилизованный под эпоху начала XX века. В будние туристов будет катать рельсовый автобус. Он также был восстановлен специально для этого проекта, - сообщили в пресс-службе.

Пассажиры во время поездки смогут насладиться пейзажами Карелии. В конце маршрута сесть на скоростной "Метеор" и добраться до острова Валаам.

Стоимость проезда на "Ладожской Нерпочке" - 100 рублей. Также действуют льготы и скидки для школьников и студентов.