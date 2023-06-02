Петербург оплатит 120 тысяч путевок в летние лагеря детям летом 2023 года

В 2023 году порядка 120 тысяч путевок в оздоровительные лагеря будут частично или полностью оплачены из бюджета Петербурга Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Начался летний сезон, а значит и школьные каникулы. Летом 2023 года правительство Санкт-Петербурге оплатит полностью или частично порядка 120 тысяч путевок для детей в оздоровительные лагеря. Первая смена уже стартовала в 20 лагерях 27 мая. Об этом 2 июня 2023 года рассказали в Смольном.

- Мы создаем условия, чтобы каждый ребенок мог побывать в оздоровительном лагере, отдохнуть, заняться спортом, получить яркие впечатления. Кроме того, ребята из Петербурга смогут поехать и в другие регионы страны, - отметил губернатор города Александр Беглов.

Для детей-льготников предусмотрено более 37,6 тысяч бесплатных путевок в загородные лагеря. Также запланировано более 75 тысяч сертификатов на частичную оплату путевки в размере 22,6 тысяч рублей.

Всего готовы принять на отдых юных петербуржцев 373 лагеря.