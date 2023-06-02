Преступники угрожали взрывами в 1700 школах и 60 больницах Петербурга

Из зданий эвакуировали более 1000 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Массовая эвакуация прошла в Петербурге из-за ложных сообщений о минированиях. Злоумышленники грозились взорвать почти 1700 школ и 60 больниц города. Во все учреждения выезжали специалисты с проверкой. Об этом пишет «Мойка 78».

- Преступники направили электронное сообщение, а также позвонили, озвучив угрозы. Злоумышленники заявили о якобы заложенных взрывных устройствах в почти 1,7 тысячи зданиях школ и 60 медучреждениях, - сообщает издание.

Из-за ложных сообщений пришлось эвакуировать более тысячи человек: их выводили из помещения в связи с потенциальной угрозой. Сотрудники правоохранительных органов не нашли в зданиях опасных предметов. Сейчас полицейские проводят проверку, ищут преступников. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.