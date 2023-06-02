Почти 10 тысяч машин с закрытыми номерами нашли инспекторы на платных парковках в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Инспекторы Городского центра управления парковками проверили более 23 тысяч автомобилей с 1 февраля по 31 мая. Специалисты выявили 9660 номеров, на которых находились посторонние предметы. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

- Проведены 3393 разъяснительных беседы с владельцами машин о правилах пользования платной парковкой. Выявлено 693 недостатка в паркоматах, информационных табличках и 495 – в дорожных знаках, - говорится в сообщении ведомства.

Кроме этого, инспекторы проверили более 4,5 тысяч автомобилей, которые стояли на парковочных местах для инвалидов. 606 из них – не состояли в Федеральном реестре инвалидов. Нарушителям выписали штрафы в размере пяти тысяч рублей.