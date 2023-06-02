Двух петербуржцев обвинили в избиении шести подростков во время квеста

Двух петербуржцев обвинили в избиении шести подростков на квесте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Расследование уголовных дел в отношении двух жителей Петербурга завершилось накануне. Как сообщили следователи, к ответственности одновременно по двум статьям мужчин привлекли из-за серьезных гематом у подростков после прохождения квеста. Двое задержанных, 31 года и 20 лет, не рассчитали свои силы и избили детей, «заигравшись». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Петербурга.

– Следователи сообщали, что обвиняемые создали пространство для интерактивных игр в доме на улице Циолковского, – уточнили в пресс-службе городского ведомства.

Но, как оказало, предложенные варианты времяпрепровождения не отвечали правилам безопасности. Из-за этого 23 февраля шесть подростков возрастом 16 и 17 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести. Обвиняемые свою вину признали частично. Кстати, дело с заключением следователей уже направили в суд для рассмотрения по существу.