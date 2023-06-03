Водитель иномарки погиб в ДТП с грузовиком и автобусом на Мурманском шоссе

Водителя грузовика госпитализировали. Фото: прокуратура Ленинградской области

Смертельное ДТП случилось в субботу около полудня на Мурманском шоссе, вблизи деревни Доможирово Лодейнопольского района Ленобласти. На 200-м километре водитель легковушки «Мазда» решил пойти на опасный обгон и врезался в грузовик «ДАВ», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ситуация осложнилась тем, что подбитый грузовик по касательной задел туристический автобус, в котором ехали 40 пассажиров. Удар легковой машины о фуру оказался такой силы, что от автомобиля почти ничего не сталось, а водитель погиб на месте. Водитель грузовика получил травмы средней степени тяжести, его госпитализировали. Пассажиры и водитель автобуса, к счастью, совсем не пострадали.

Прокуратура Ленобласти следит за ходом проверки. Фото: прокуратура Ленинградской области

Полиция проводит проверку по факту ДТП, отреагировала на случившееся и прокуратура Лодейнопольского района Ленобласти.

- Прокуратурой поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки, организованной по факту ДТП с участием фуры, рейсового автобуса и легкового автомобиля, - отчитались в ведомстве.