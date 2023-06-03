В Колпино открыли новое общественное пространство с фонтанами и качелями

Название для новой площади выберут сами жители. Фото: пресс-служба Смольного

На улице Веры Слуцкой в Колпино появилось новое общественное пространство. Фишкой места стал фонтанный комплекс и качели.

На церемонии открытия пространства губернатор Александр Беглов напомнил, что на месте фонтанов некогда стояло незаконное построенное здание. После сноса жители сами решили превратить пустырь в место для отдыха.

- По поручению президента мы уделяем особое внимание созданию общественных пространств. Сегодня мы открываем здесь фонтанный комплекс на 1000 квадратных метров, - заявил градоначальник.

Кстати, название для новой площади выберут сами местные жители. В сквере расположились также водный экран с проектором, чтобы устраивать светомузыкальные шоу, зеленые зоны, новые саженцы и кустарники. Работы прошли в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

В сквере с фонтанным комплексом предусмотрен водный экран с проектором для проведения светомузыкальных шоу, обустроены зеленые зоны отдыха, установлен навес с качелями. При строительстве были сохранены и покрыты тротуарной плиткой привычные дорожки. В дополнение к существующим деревьям и кустарникам высажены новые.

Общественное пространство – один из этапов устройства единого сквера, протянувшегося вдоль улицы Веры Слуцкой от кинотеатра «Подвиг» до Раумской улицы. Сквер создаётся в рамках регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».