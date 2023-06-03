Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домСоцподдержкаНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 июня 2023 18:37

Музыкальный фестиваль «Белые ночи в Купчино» пройдет в Петербурге в начале июля

Вход на фестиваль обещают сделать свободным
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Программа фестиваля пока неизвестна.

Программа фестиваля пока неизвестна.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Жители Петербурга уже могут планировать приятный досуг на начало июля. 1 и 2 июля в парке Интернационалистов пройдет очередной фестиваль «Белые ночи в Купчино». Анонс литературно-джазового события сделали организаторы.

Идеологом фестиваля выступил музыкант и основатель группы Billy’s Band Билли Новик. Он причастен также к проектам «Петербургский джазовый актив» и «Джаз-детям».

- Красивый, благоустроенный, зеленый район, в который не просто хочется возвращаться... Я был во многих местах мира, но лето в Купчино не сравнится ни с чем, - искренне поделился музыкант в официальных соцсетях фестиваля.

Пока программа фестиваля неизвестна, список артистов тоже станет ясен позднее. Но уже сейчас объявлено, что вход на «Белые ночи в Купчино» будет свободным для взрослых и детей. Музыка будет слышна в парке в оба июльских дня с 10:00 до 22:00.