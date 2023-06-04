Шестиклассница из Петербурга чудом выжила после падения с десятого этажа

Школьница из Петербурга чудом выжила после падения с десятого этажа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Некоторые происшествия заставляют задуматься о том, что чудеса в этом мире, как их не называй, все-таки есть. Так, накануне вечером 13-летняя девочка выпала из окна на проспекте Авиаконструкторов. Она получила многочисленные травмы, пролетев десять этажей, но осталась жива. Об этом сообщил spb.kp.ru источник в правоохранительных органах.

– Девочку в крайне тяжелом состоянии госпитализировали в детскую городскую больницу №2, – уточнил собеседник «Комсомолки».

У пострадавшей многочисленные повреждения из-за падения, открытая черепно-мозговая, ушиб головного мозга тяжелой степени, переломом левой височной кости, небольшая контузия, переломом таза, переломом позвоночника, ушиб левого легкого. И это не весь список, описывающий состояние подростка. Как уточнил источник, выпала девочка не из своей квартиры, а с переходного балкона.

Известно, что пострадавшая живет с матерью-инвалидом. На учете не состоит.