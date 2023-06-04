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НовостиОбщество4 июня 2023 15:02

400 детей смогли познакомиться с настоящим «Щенячим патрулем» в Петербурге

Торжество приурочили к Международному Дню защиты детей
Элеонора КУРЮМОВА
Дети полицейских смогли увидеть настоящий «Щенячий патруль». Фото: скриншот из видео

Дети полицейских смогли увидеть настоящий «Щенячий патруль». Фото: скриншот из видео

На стадионе «Динамо» накануне прошло празднование Дня защиты детей. И, конечно, главными звездочками торжества стали дети полицейских и те, чьи отцы несли и несут службу в составе сводных отрядов полиции в новых регионах России. Кульминацией торжества стала площадка «Щенячий патруль», на которой юные петербуржцы познакомились с хвостатыми воспитанниками-малышами из Центра кинологической службы. Об этом сообщили в ГУ МВД по Петербургу.

– Желаю всем счастья, благополучия и мирного неба, – обратился к гостям врио начальника Главка генерал-майор полиции Дмитрий Баранов,

Шоу открыло показательное выступление сотрудников Спецполка полиции и подразделения «Гром». Они показали детям процесс задержания особо опасных преступников. Их коллеги-кинологи продемонстрировали умения и навыки старших четвероногих подопечных. А сотрудники кавалерийского подразделения верхом пробежали перед зрителями.

Ребята смогли себя попробовать в роли артистов, художников, спортсменов, криминалистов и сыщиков. А сотрудники Госавтоинспекции рассказали юным пешеходам о правилах поведения на дорогах.