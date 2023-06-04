Стрелявших из пневматики четверых хулиганов задержали на Придорожной аллее в Петербурге

Стрелявших из пневматики четверых хулиганов задержали полицейские. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Четыре человека в возрасте от 38 до 42 лет решили поразвлекаться во второй половине дня, 3 июня. Поэтому они около шести часов вечера достали пневматический пистолет из каких-то закромов и открыли стрельбу по пустым и бесхозным бутылкам. Очевидцы сообщили о нарушителях спокойствия в местную полицию. Правоохранители и задержали веселую компанию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

– Звонок поступил в полицию Выборгского района. Сотрудники органов быстро прибыли на место происшествия и изъяли пневматический пистолет «Gletcher», – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как добавили правоохранители, в отношении нарушителей порядка на Придорожной аллее составили административные протоколы за мелкое хулиганство. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Правду говорят, что «первые 40 лет детства – самые важные».