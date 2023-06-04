Цены на такси в Петербурге могут взлететь на 30 процентов из-за нового законопроекта

Цены на такси в Петербурге могут взлететь на 30 процентов с 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты петербургского ЗакСа 31 мая приняли в первом чтении законопроект о единых стандартах работы такси. Эксперты убеждены, что с 1 сентября из-за новых правил стоимость длинных поездок на такси может возрасти на 30 процентов, а коротких – в два раза. Об этом пишет «Деловой петербург» со ссылкой на местных законодателей и чиновников.

– Необходимо подготовить три базы с подробной информацией о каждом из перевозчиков, его транспортных средствах и их владельцах. Кроме того, внимание стоит обратить и на службы заказа, – цитирует своего собеседника издание.

В отличие от других субъектов России, главная и Северная столицы готовы перейти на новые правила работы с реестрами. Но, учитывая, что агрегаторов могут отключить даже за незначительные ошибки, среди работников сферы – причем вне зависимости от звена – волнений очень много.