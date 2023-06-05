2-летняя девочка отравилась средством от тараканов в Петербурге

В Выборгском районе 2-летняя малышка выпила средство от тараканов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге врачи спасают малышку, которая отравилась средством от тараканов. Все произошло днем 4 июня 2023 года в Выборгском районе Северной столицы. В третьем часу дня двухлетняя девочка была госпитализирована в больницу с токсическим отравлением. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- В 14.00 в детскую городскую больницу госпитализирована с токсическим отравлением в тяжелом состоянии двухлетняя дочь мигрантов из Таджикистана, - рассказал источник.

Оказалось, что примерно в час дня в квартире дома 38/1 на проспекте Тореза ребенок по недосмотру родителей выпил неизвестное количество средства от тараканов. Известно, что у девочки семья полная и благополучная. Мать, 30-летняя женщина, не работает. Отцу 41 год, он тоже гражданин Таджикистана, в Ленобласти зарегистрирован как самозанятый.