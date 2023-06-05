Роспотребнадзор предупредил жителей Петербурга о риске заражения вшами Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление Роспотребнадзора предупредило жителей Санкт-Петербурга о рисках заражения педикулезом. Вши - это одно из самых распространенных заболеваний в мире и оно не зависит от уровня экономического развития страны. Так, в прошлом году в Петербурге было зарегистрировано более 2,7 тысяч случаев педикулеза, в этом году пока что 762 случай, из которых 391 это дети. Об этом в ведомстве сообщили 5 июня 2023 года.

- Педикулез или вшивость - заразное заболевание, вызываемое специфическим паразитированием на человеке вшей - мелких кровососущих, бескрылых насекомых, питающихся его кровью, - рассказали в ведомстве.

Для того, чтобы не заболеть, рекомендуется избегать контакта с зараженными. Также для профилактики каждый день расчесывать волосы, каждый день мыться, менять постельное белье не реже чем через 7-10 дней, а также регулярно проводить уборку дома.