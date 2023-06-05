Парусная яхта столкнулась с метеором в Финского заливе Петербурга

Сотрудниками транспортной проводится проверка по факту того, что в акватории Финского залива парусная яхта по касательной задела метеор Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге сотрудники транспортной полиции проверяют аварию, которая произошла в акватории Финского залива в районе Петровского фарватера. В первой половине дня воскресенья, 4 июня 2023 года, из-за очень сильного ветра столкнулись парусная яхта и метеор. Об этом рассказали в управлении на транспорте МВД по Северо-Западу.

- Во время проверки установлено, что в полдень при проведении тренировочного мероприятия по парусному спорту парусная яхта из-за сильного ветра, выйдя на судовой ход, задел по касательной метеор, - рассказали в полиции.

Благо столкновение оказалось не сильным, поэтому жертв, пострадавших нет, также обошлось без разлива топлева. Судоводители направлены на медицинское освидетельствование, состояние алкогольного опьянения не выявлено.

В итоге повреждена повреждена мачта парусной яхты, сумма ущерба устанавливается.