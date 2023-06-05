Пулково встретил первый рейс авиакомпании «Космос» из Архангельска

Аэропорт Пулково встретил первый рейс авиакомпании «Космос» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Аэропорт Санкт-Петербурга 5 июня 2023 года впервые принял рейс авиакомпании "Космос". Перевозчик запустил перелеты между Северной столицей и Архангельском. Теперь перелеты будут осуществляться три раза в неделю. Об этом рассказали в аэропорту Пулково.

- Перевозчик впервые запускает рейсы между Санкт-Петербургом и Архангельском. "Космос" будет выполнять перелеты на комфортабельных российских лайнерах Як-42Д три раза в неделю: по понедельникам, средам и пятницам, - сообщили в пресс-службе аэропорта.

Вылет из Архангельска назначен на 8:10 часов с прибытием в Пулково в 9:40 часов. В обратном направлении из Петербурга самолеты будут отправляться в 11:40 часов и прибывать в аэропорт Васьково – в 13:10.

Авиакомпания «Космос» более 70 лет отвечает за авиацию в отечественной космонавтике, доставляя важные грузы и пассажиров на космодромы «Байконур», «Восточный» и «Плесецк».