48 новых павильонов на остановках общественного транспорта появились в Петербурге

Все больше новых павильонов появляется на остановках общественного транспорта в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге продолжается работа по установке новых павильонов на остановках общественного транспорта. За минувшую неделю в городе было установлено 48 таких павильонов. Об этом 5 июня 2023 года рассказали в Смольном.

- Продолжается реализация программы по установки павильонов общественного транспорта. В финальной стадии Пушкин. Здесь все работы завершатся уже на этой неделе. В результате в районе появляется 33 новых павильона, - рассказали в городской администрации.

Помимо этого в Петербурге продолжается активная уборка и мойка дорог. На это за минувшую неделю было потрачено 40 тысяч кубометров оды и 11 тысяч литров шампуня. Также с улиц выметено и вывезено более 1 тысяч кубометров мусора и свыше 1,4 тысяч тонн смета.