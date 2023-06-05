Петербуржец ограбил банк, угрожая кассиру игрушечным пистолетом. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге задержали мужчину, который ограбил банк. Он угрожал кассиру пистолетом и забрал из кассы больше 46 тысяч рублей. Все произошло вечером 3 июня на проспекте Энгельса. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Сотрудники уголовного розыска задержали 53-летнего мигранта, который уже привлекался к уголовной ответственности. У него нашли тот самый пистолет, правда, он оказался игрушечным. Полицейским злоумышленник объяснил, что у него есть долги, и ему нужны были деньги, чтобы погасить задолженности.

Подозреваемого задержали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.