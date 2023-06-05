Самокатчик сбил женщину на Богатырском проспекте в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

Женщина пострадала в дорожно-транспортном происшествии. Ее сбил самокат. Авария произошла на Богатырском проспекте, у пятого дома. Об этом сообщили в паблике «ДТП и ЧП» во ВКонтакте.

В комментариях пользователи негативно высказались о петербуржцах, которые предпочитают кататься на самокатах в людных местах.

- На пешеходном переходе они не везут самокат, а мчат на нем, требуя, чтобы уступили, хамят, едут, не сбавляя скорость, едут по двое, в основном подростки, - написала женщина в комментариях.

Напомним, с 1 марта текущего года в Петербурге и в России в целом изменились правила дорожного движения. Нововведения нужны были, чтобы сократить количество ДТП. Максимальную скорость ограничили до 20 километров в час, а кое-где ездить можно только 15 километров в час.