Клубничная июньская луна появилась над Петербургом 4 июня. Фото: t.me/astrophotoboloto

Природа не перестает удивлять жителей Петербурга. Так, 4 июня над городом на Неве возникла клубничная полная Луна. На вкус ее, конечно, не попробовали, но запостить во все соцсети успели. Сочное видео с красно-оранжевым шаром появилось в телеграм-канале «АстроФотоБолото».

– Спутник достиг максимальной освещенности накануне утром, – уточнили авторы поста.

Кстати, название явления вообще не имеет ничего общего с его цветом. Как выяснилось, именовать так начали полнолуние из-за периода, когда индейцы собирали клубнику. Европейские народы называют такой месяц Розовым. Но и этим список не ограничивается. В некоторых регионах такое чудо зовут луной лотоса, лошадиной, двойственной или зеленой кукурузы.

Кстати, следующее полнолуние случится уже 3 июля в 14:39 по Московскому времени. На небосводе покажется так называемый «Олений» спутник.