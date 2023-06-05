Дочь Тутберидзе Диана Дэвис вместе с мужем Глебом Смолкиным начнут выступать за сборную Грузии с сезона 2023/24

Диана Дэвис вместе с мужем Глебом Смолкиным начнут выступать за сборную Грузии. Фото: СОЦСЕТИ

Дочь знаменитого российского тренера Этери Тутберидзе вместе со своим мужем начнут выступать за Грузию. Как выяснилось, Диана Дэвис и Глеб Смолкин присоединяться к зарубежной сборной по фигурному катанию с нового сезона 2023/24. Об этом сообщили в социальных сетях федерации фигурного катания Грузии.

– Танцующий дуэт станет частью нашей команды с нового сезона, – говорится в сообщении.

В социальных сетях подтвердили информацию о том, что юная спортсменка из США также является гражданкой Грузии. А ее супруг-фигурист имеет гражданство Израиля. Грузинская сборная по фигурному катанию уверена, что у их спортсменов есть все шансы попасть на оба этапа Гран-при.

Напомним, что спортсмены заняли второе место на чемпионате России. К слову, на Олимпиаде 2022 года в Пекине фигурный дуэт занял 14-е место.