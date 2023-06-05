Поиски без вести пропавшего 11-летнего мальчика из Ленобласти завершились трагедией. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Днем 5 июня в Ленобласти без вести пропал 11-летний мальчик. Но не успели ориентировки на ребенка разлететься по соцсетям, как в официальном сообществе ВКонтакте поисково-спасательного отряда «ЛизыАлерт» появились два слова, от которых стынет кровь.

– Найден. Погиб, – сообщили активисты вечером того же дня.

Как выяснилось, летний день не предвещал ничего страшного. Мальчишка ушел днем на прогулку. И задержался на ней. Встревоженные родители обратились к спасателям-добровольцам, только почувствовав неладное. Они сообщили, что ребенок вышел из дома в Кировском районе Ленобласти в черной куртке, синих спортивках, черных кедах и коричневой шапке. На ориентировке, которая сейчас перекрыта вечным приговором, указали рост, телосложение, цвет волос и глаз. И по стандарту прикрепили номера двух инфоргов.

Волонтеры принесли соболезнования родным и, как всегда, исходя из этических норм, не разгласили причины гибели