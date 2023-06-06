Дожди закончатся и поднимется температура в Петербурге 6 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге потихоньку начинает исправляться температура, однако жителям города придется еще померзнуть от холодного ветра. Во вторник, 6 июня 2023 года, обойдется без дождей, они вернутся лишь к ночи. А температура воздуха немного подрастет. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня за погоду Северной столицы будет отвечать северо-восточная периферия антициклона. При переменной облачности в регионе обойдётся без дождей, однако температурные показатели пока продолжат отставать от климатической нормы, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге от 16 до 18 градусов тепла, по Ленинградской области 15-20 градусов. Ветер будет северо-западный 4-9 метров в секунду, днем очень порывистый.

В среду температура изменится мало, а ночью и в начале дня пройдут дожди.