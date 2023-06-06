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6 июня 2023 7:20

«Балтиец» сломался на красной ветке метро в Петербурге

Пассажиров попросили ждать следующих вагонов
Анастасия НУРАДИЛОВА
«Балтиец» сломался на красной ветке метро в Петербурге.

«Балтиец» сломался на красной ветке метро в Петербурге.

Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Сбой в движении поездов произошел на красной ветке метро утром 6 июня. Пассажиров высадили из нового «Балтийца» и оставили ждать следующие вагоны. Об этом рассказала корреспондент spb.kp.ru, которая оказалась на месте происшествия.

- Сначала мы в вагоне стояли на Площади Ленина минуты три уже после загрузки пассажиров, все это время он был с открытыми дверями, они красным мигали. Может быть, не закрывались, - сообщает корреспондент.

После ожидания, всех попросили выйти из вагонов, а пустой «Балтиец» отправился в депо.

Напомним, ранее новый состав уже ломался. «Балтиец» подвел пассажиров в марте этого года. Тогда его отправили в депо и обещали, в случае необходимости, отремонтировать по гарантии.