Ремонт начался на 2-м Лаврском мосту в Петербурге

На 2-м Лаврском мосту, перекинутом через реку Монастырку, начались ремонтные работы / Фото: Мостотрест

В Санкт-Петербурге начался ремонт на 2-м Лаврском мосту, который перекинут через реку Монастырку. Работы проводит предприятие "Мостотрест". Из-за этого переправу полностью закрыли для пешеходов, а также для проезда автомобилей.

- Комплекс работ по ремонту моста затронет все его конструктивные элементы. Специалисты демонтируют существующие конструкции переправы, выполнят ремонт опор и пролетного строения. Также будет отремонтировано мостовое полотно – деревоплиту проезжей части частично заменят, устроят новую гидроизоляцию, переустроят покрытие проезжей части, парапеты и тротуары, - рассказали в компании.

Помимо этого специалисты проведут реставрацию фонарей, перил, опоры моста, карнизов, кирпичную кладку, укрепят откосы и восстановят подходы к мосту. Все работы планируется завершить к концу мая 2024 года.