Суд в Петербурге оправдал врача, который поджег подростка во время операции. Фото: Олег ЗОЛОТО

Красносельский районный суд Петербурга принял решение по делу о пожаре во время операции ребенку. В июле 2021 года врач проводил операцию по удалению пупочной грыжи 17-летнему пациенту. Специалисту также предстояло удалить пигментный невус на задней поверхности шеи.

- Во время операции вспыхнула хирургическая ручка. Из-за этого врач обжег кожу пациента: ручку он поднес к шее подростка, когда оборудование загорелось. Операция прекратилась и пациенту вовремя оказали медпомощь, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Хирург не признал свою вину. А показания экспертов указывали на то, что во всем виновато оборудование больницы и техническое состояние операционного блока. Суд пришел к выводу, что врач не допускал никаких нарушений. Хирурга оправдали из-за отсутствия в его действиях состава преступления.