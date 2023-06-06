Современные автоматы по продаже и пополнению проездных билетов установили в метро Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге начали обновлять автоматы по продаже и пополнению проездных билетов. Современные аппараты установили на 26 станциях метро. Об этом 6 июня рассказали в пресс-службе комитета по транспорту Северной столицы.

- Новые автоматы более компактные, экономичные и надежные. Они оснащены большим экраном, что будет очень удобно для всех пассажиров, - рассказали в комитете.

Сейчас пока что было установлено лишь 34 новых автомата. Воспользоваться ими можно на станциях "Балтийская", "Технологический институт", "Садовая", "Автово", "Гостиный двор", "Спортивная", "Пионерская", "Комендантский проспект", "Владимирская" и многих других. До конца года на станциях петербургской подземки появятся еще 50 таких же аппаратов.

Отметим, что обновление аппаратов по продаже проездных началось в 2022 году. В прошлом году новые автоматы появились на 14 станциях подземки.