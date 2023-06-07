Пасмурно и прохладно будет в Петербурге 7 июня Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге по прежнему царит прохлада и пасмурная погода. Только к выходным начнется все меняться. А пока в среду, 7 июня 2023 года, жителям и гостям города снова придется пережить облачность и мелкие дожди. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня Северная столица окажется под влиянием тыловой части небольшого, но довольно активного циклона. В такой ситуации при переменной облачности существенных осадков не ожидается, лишь в восточной половине области пройдут кратковременные дожди. Температурные показатели останутся ниже климатической нормы, - сообщил синоптик.

Днем в Петербурге до плюс 15-17 градусов, по Ленинградской области 14-19 градусов. Ветер будет западный 4-9 метров в секунду.

В четверг ближе к вечеру небольшие дожди, днем до плюс 19.