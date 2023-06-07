Водитель иномарки обстрелял велосипедиста в Петербурге

В Московском районе водитель иномарки выстрелил в велосипедиста Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге агрессивный водитель обстрелял велосипедиста, который ехал рядом с ним по дороге. Все произошло днем 6 июня 2023 года в Невском районе города. Подробности инцидента сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Днем в 15:30 часов у дома 59/2 на улице Орджоникидзе водитель «Киа Пиканто» выстрелил в велосипедиста, - рассказал источник.

По какой причине водитель начал палить в сторону велосипедиста, на данный момент неизвестно. Сам велосипедист в результате стрельбы не пострадал.

Узнав об инциденте, сотрудники полиции начали преследование хулигана. Вскоре его задержали по горячим следам в Невском районе на улице Дыбенко. Стрелком оказался 35-летний житель Нижневартовска. При себе у него нашли газовый пистолет.

Задержанный доставлен в отдел полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «хулиганство».