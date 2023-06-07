Тело слепого мужчины с ножевыми ранениями нашли в квартире в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники правоохранительных органов расследуют смерть инвалида на севере Петербурга. Тело мужчины нашла его супруга в квартире на улице Курчатова. Они с мужем жили раздельно, но женщина приходила за ним ухаживать, потому что он инвалид по зрению. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Со слов супруги, ее муж-инвалид из квартиры не выходил два года, злоупотреблял спиртными напитками, поэтому вместе они не проживали. Женщина приходила за ним ухаживать, - рассказал источник.

6 июня она в очередной раз пришла в квартиру супруга и увидела, что он лежит на полу в крови, не дышит, а на кровати лежит нож. Днем ранее женщина также навещала супруга, он был в нормальном настроении.

- Из квартиры изъят нож, следы пальцев рук, телефон, а также вырез от пододеяльника с ножевыми дырками и кровью, - добавил источник.

Тело погибшего направили в морг, где специалисты выяснят точную причину его смерти.