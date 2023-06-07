Прокуратура взяла на контроль расследование ДТП с погибшим 10-летним мальчиком в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Санкт-Петербурга взяла на контроль расследование уголовного дела с погибшим под колесами автомобиля 10-летним мальчиком. Смертельная авария произошла в одиннадцатом часу вечера 6 июня 2023 года в Выборгском районе города. Об этом сообщили в ведомстве.

- Установлено, что около 22:30 6 июня 2023 года водитель автомобиля «ВАЗ-2115» на Выборгском шоссе совершил наезд на малолетнего пешехода, переходившего дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора. Водитель скрылся с места аварии, - рассказали в прокуратуре.

Мальчика госпитализировали в больницу. Он был в тяжелом состоянии. Спустя время он скончался.

Полиция после этого возбудила уголовное дело и приступила к поискам водителя. Прокуратура также держит на контроле ход расследования, а также проводит проверку.