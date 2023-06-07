Новые цветочные композиции украсят Петербург перед ПМЭФ-23

Растения появятся на площадках форума и на магистралях. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 14 по 17 июня в городе пройдет Петербургский международный экономический форум. В честь ежегодного события улицы Северной столицы украсят новые цветочные композиции. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Мы всегда тщательно готовимся к этому событию. Запускаем новые проекты современного ландшафтного дизайна, поддерживаем их в течение летнего сезона, чтобы цветочные композиции как можно дольше радовали петербуржцев, - отметил губернатор Александр Беглов.

Специалисты разработали план благоустройства и озеленения территорий на площадках ПМЭФ, а также на дорогах, по которым будут передвигаться участники – в Московском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Сейчас садовники начали высаживать газании, циннию и антирринум. Специалисты планируют высадить 99 деревьев, 6706 кустарников и более 333 тысяч однолетних цветов.