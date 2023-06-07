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НовостиОбщество7 июня 2023 10:10

Житель Шлиссельбурга Ленобласти Александр Скобелев погиб на спецоперации под Белгородом

Прощание с героем состоится 8 июня
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Житель Шлиссельбурга Александр Скобелев погиб в ходе спецоперации

Житель Шлиссельбурга Александр Скобелев погиб в ходе спецоперации

Фото: СОЦСЕТИ

В ходе специальной военной операции погиб житель города Шлиссельбург Ленинградской области Александр Скобелев. Сержант погиб 25 мая 2023 года под Белгородом. Об этом сообщили со слов отца 34-летнего мужчины в группе в социальных сетях "Кировск-онлайн Кировский район Лен. обл. ЛО".

- Александр родился в Шлиссельбурге. Здесь окончил школу, после учился в ПТУ на автослесаря. По окончанию учебы Александр отправился работать в ЛенВодХоз рулевым мотористом. Также он служил в Десантных войсках в Пскове, - рассказали в группе.

На специальную операцию житель Шлиссельбурга отправился по мобилизации, где служил оператором противотанковых управляемых ракет мотострелковой роты. Сослуживцы вспоминают Александра как очень жизнерадостного и позитивного парня.

8 июня Шлиссельбур простится со своим героем. В 11 часов утра в городской часовне пройдет отпевание, после состоится захоронение.