Комздрав рассказал, куда обращаться при укусе клеща в Петербурге Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга напомнил жителям города, что делать и куда обращаться при укусе клеща. Сезон клещей начался еще в апреле и продолжится до поздней осени, пока кровососущие не прекратят быть активными. В случае укуса важно сразу же обратиться в медицинское учреждение.

- При укусе клеща необходимо как можно быстрее обратиться в ближайший травматологический пункт или кабинет по оказанию помощи пострадавшим от укуса клеща. В медицинском учреждении клеща снимут и отправят на исследование, место укуса осмотрят и обработают, а также проконсультируют вас о дальнейших действиях в случае выявления у клеща инфекции, - пояснили в комитете.

Также с укусом клеща можно обратиться в Боткинскую больницу, в поликлинические отделения, которые находятся в доме 40 на Пискаревском проспекте и доме 3 на Миргородской улице. Прием проходит по будням с 9:00 до 15:00 часов.