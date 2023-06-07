Перелеты из Петербурга в Читу запустили с 7 июня

Рейсы будет выполнять авиакомпания iFly. Фото: Пулково

Регулярное авиасообщение между Петербургом и Читой стартовало 7 июня. Рейсы будет выполнять авиакомпания iFly. Самолеты Airbus A330-200 будут летать один раз в неделю. Воздушные судна рассчитаны на 345 и 370 мест.

- Согласно расписанию, прилет рейса из Читы в Санкт-Петербург запланирован по средам в 14:05, вылет рейса из аэропорта Пулково в Читу – по вторникам в 07:55, - рассказали в пресс-службе аэропорта Пулково.

Между Петербургом и Дальним Востоком это стало вторым рейсом в рамках запущенной программы iFly Airlines. Ранее авиакомпания открыла перелеты из Хабаровска в Петербург. По такому маршруту самолеты начали летать 6 июня.