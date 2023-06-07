Трех тонувших гребцов спасли во время соревнований в Петербурге

Трех тонувших гребцов достали из Невы во время соревнований. Фото: УТ МВД России по СЗФО

Накануне в Петербурге прошли соревнования по гребному спорту. Во время их проведения трое байдарочников из-за сильного ветра и больших волн оказались за бортом. Но на помощь к ним подоспели сотрудники транспортной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу (УТ МВД России по СЗФО).

– Командир катера старший прапорщик полиции вместе с сержантом заметили перевернувшуюся лодку, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Выпавший из нее человек сумел ухватиться руками за своё плавсредство. Правоохранители поспешили к гражданину, бросили ему веревку и подняли на борт своего транспорта. Позже они достали из акватории реки Невы еще двоих участников соревнований.

Другой экипаж отбуксировал с места проведения мероприятия к причалу «Петровская набережная» лодку, которая случайно отшвартовалась от берега и затонула.