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НовостиПолитика7 июня 2023 22:52

690 социальных кураторов закрепили за семьями участников спецоперации на Украине

Специалисты будут помогать получить различные меры поддержки близким бойцов
Элеонора КУРЮМОВА
690 социальных кураторов закрепили за семьями участников спецоперации на Украине.

690 социальных кураторов закрепили за семьями участников спецоперации на Украине.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Социальные службы города сопровождают семьи участников спецоперации с первых дней мобилизации. А накануне их профессионального праздника губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с кураторами организационные вопросы поддержки родственников военных. Всего в городе за близкими служащих закрепили 690 волонтеров. На встрече также присутствовал спикер ЗакСа Александр Бельский. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В Послании Федеральному Собранию президент РФ поручил закрепить персонального координатора за каждым ветераном и семьями погибших в зоне боевых действий, – подчеркнул Александр Беглов.

Он также добавил, что волонтеры решают все возникающие вопросы и помогают получить петербуржцам необходимые меры поддержки: психологические консультации, плмощь в трудоустройстве, получении образования или профессии, оформлении или восстановлении документов, а также социально-педагогический патронаж.