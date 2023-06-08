690 социальных кураторов закрепили за семьями участников спецоперации на Украине. Фото: Артем КИЛЬКИН

Социальные службы города сопровождают семьи участников спецоперации с первых дней мобилизации. А накануне их профессионального праздника губернатор Петербурга Александр Беглов обсудил с кураторами организационные вопросы поддержки родственников военных. Всего в городе за близкими служащих закрепили 690 волонтеров. На встрече также присутствовал спикер ЗакСа Александр Бельский. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

– В Послании Федеральному Собранию президент РФ поручил закрепить персонального координатора за каждым ветераном и семьями погибших в зоне боевых действий, – подчеркнул Александр Беглов.

Он также добавил, что волонтеры решают все возникающие вопросы и помогают получить петербуржцам необходимые меры поддержки: психологические консультации, плмощь в трудоустройстве, получении образования или профессии, оформлении или восстановлении документов, а также социально-педагогический патронаж.