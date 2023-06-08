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НовостиПроисшествия8 июня 2023 7:15

Мошенники выманили у пенсионера 10,3 млн рублей в Петербурге

Возбуждено уголовное дело
Анастасия НУРАДИЛОВА
Возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полицейские в Василеостровском районе Петербурга ищут мошенников, которые обманули 71-летнего пенсионера. Мужчина обратился к сотрудникам вечером 6 июня. Он рассказал, что общался со злоумышленниками с 20 по 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Мошенники убедили его перевести 1 миллион 300 тысяч рублей на указанные счета. Также мужчина передал курьеру 9 миллионов рублей, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы найти и задержать преступников. Расследование уголовного дела продолжается.