Пассажиров попросили заранее выезжать в Пулково во время проведения ПМЭФ-23

В Пулково посоветовали выезжать в аэропорт заранее. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Пулково пассажиров предупредили о необходимости выезжать в аэропорт заранее из-за ограничений на дорогах на время проведения Петербургского международного экономического форума, который пройдет в городе с 14 по 17 июня. Заблаговременно приехать стоит и в День России.

- Просим вас приезжать в аэропорт заранее и при возможности пользоваться услугой онлайн-регистрации. Это сократит время прохождения предполетных формальностей, - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Пулково.

Напомним, с 8 часов утра 12 июня до 23:59 17 июня проезжая часть на дороге в аэропорт будет сужена. В городе на время ПМЭФ введут и другие ограничения. Форум проводится ежегодно. Участники обсуждают экономические вопросы России и мира в целом.