Бывший автозавод Toyota в Петербурге передадут оборонному концерну «Алмаз-Антей». Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Минпромторг разработал документ, из которого следует, что 100-процентную долю бывшего автозавода Toyota в Петербурге передадут «Алмаз-Антею». Об этом 8 июня пишет «Интерфакс» со ссылкой на постановление.

- Передача завода позволит обеспечить вклад в достижение целевых показателей стратегии развития автомобильной промышленности в России на период до 2035 года, - цитирует издание документ Минпромторга.

Общественное обсуждение проекта продлится до 21 июня. Оборонный концерн «Алмаз-Антей» планирует выпускать на площадке петербургского завода грузовики. Там же, в перспективе 2026 года, будут собирать электрокроссовер E-Neva.

Ранее сообщалось, что в развитие завода до 2026 года планируется вложить 35-37 миллиардов рублей.