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НовостиПроисшествия8 июня 2023 11:08

Более 800 жителей Петербурга покусали клещи за первую неделю июня

Среди пострадавших от укусов более 100 детей
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Более 800 жителей Петербурга покусали клещи за первую неделю июня

Более 800 жителей Петербурга покусали клещи за первую неделю июня

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С началом лета жители Санкт-Петербурга чащи стали гулять на природе. Но, особенно в лесах, их может поджидать опасность в виде клещей. Так, за первую неделю лета со 2 по 8 июня 2023 года от укусов клещей пострадали уже более 800 горожан, включая 104 ребенка. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.

- Всего за этот период в медицинские учреждения с укусами обратились 815 человек. Из них в черте города были укушены 110 человек, - рассказали в ведомстве.

Больше всего случаев укусов клещами зарегистрировано в Курортном районе - 31, в Пушкинском - 20, Красносельском - 13, в Приморском - 12, Выборгском - семь, Фрунзенском - пять, Колпинском, Московском и Калининском по четыре, Петродворцовом и Красногвардейском по три и по два в Невском и Кировском.

Всех клещей сняли с пострадавших и отправили на исследование. В двух случаях был обнаружен клещевой вирусный энцефалит, еще 257 оказались положительными на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.