Более 800 жителей Петербурга покусали клещи за первую неделю июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

С началом лета жители Санкт-Петербурга чащи стали гулять на природе. Но, особенно в лесах, их может поджидать опасность в виде клещей. Так, за первую неделю лета со 2 по 8 июня 2023 года от укусов клещей пострадали уже более 800 горожан, включая 104 ребенка. Об этом рассказали в управлении Роспотребнадзора.

- Всего за этот период в медицинские учреждения с укусами обратились 815 человек. Из них в черте города были укушены 110 человек, - рассказали в ведомстве.

Больше всего случаев укусов клещами зарегистрировано в Курортном районе - 31, в Пушкинском - 20, Красносельском - 13, в Приморском - 12, Выборгском - семь, Фрунзенском - пять, Колпинском, Московском и Калининском по четыре, Петродворцовом и Красногвардейском по три и по два в Невском и Кировском.

Всех клещей сняли с пострадавших и отправили на исследование. В двух случаях был обнаружен клещевой вирусный энцефалит, еще 257 оказались положительными на наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.