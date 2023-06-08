МЧС предупредило о затяжных заморозках до -3 градусов в Ленобласти с 10 июня Фото: Олег ЗОЛОТО

Для дачников и жителей Ленинградской области наступают опасные времена. На регион надвигаются ночные заморозки, которые могут серьезно повредить молодые саженцы и рассаду. Холода наступят с 10 июня и продлятся три дня. Об этом предупредили в пресс-службе управления МЧС 47-го региона.

- В ночные часы 10-12 июня по Ленинградской области местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус 3 градусов, - сообщили спасатели.

В такую погоду, помимо того, что возникает опасность для огородов, также появляется и опасность на дорогах. После дождя на асфальте может образоваться небольшой гололед.

Но днем погода будет улучшаться. Так, 10 июня дневной прогрев достигнет плюс 18 градусов, а после морозной ночи 11 июня температура поднимется до плюс 22 градусов.