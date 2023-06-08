Суд арестовал мигрантов, похитивших и избивших мужчину в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга выбрал меру пресечения двоим мигрантам, которые похитили мужчину, избили его, связали и заперли в квартире. Подозреваемых задержали 6 июня. Было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы.

- Судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении обоих фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорится в сообщении ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, после исчезновения мужчины в полицию обратились взволнованные родственники. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что его удерживают в квартире на Лифляндской улице.

Что стало причиной такого поступка мигрантов – пока не сообщается. Сейчас они находятся в следственном изоляторе.