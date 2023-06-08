Из тела 16-летней девочки удалили 10-килограммовую кисту в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 16-летней девочке провели операцию по удалению огромной кисты. Долгое время пациентка и ее родители не придавали значения жалобам на здоровье, а причиной растущего живота считали лишний вес. На самом же деле в теле девушки выросла 10-килограммовая киста. Об операции рассказали в пресс-службе ДГКБ №5 имени Н. Ф. Филатова.

- Врачи гинекологи выполнили полостную операцию. Лапароскопический метод в этом случае был невозможен из-за гигантских размеров кисты и отсутствия четкого понимания, откуда именно исходит образование, - объяснили в больнице.

Во время удаления параовариальной кисты медикам пришлось удалить и маточную трубу. Сохранить ее было нельзя, потому что она потеряла способность выполнять свои функции. Сейчас с девочкой все хорошо, она нормально себя чувствует после операции. Врачи попросили родителей уделять здоровью детей больше внимания.