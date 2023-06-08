Годовая выручка автосалонов Петербурга упала на 23% в 2022 году

Годовая выручка автосалонов Петербурга упала на 23%. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В автосалонах Петербурга в прошлом году сократилась выручка. Она упала на 23 процента и составила 110 миллиардов рублей. Чистая прибыль достигла 2,4 миллиарда рублей. Об этом пишет «Деловой Петербург».

- По оценке автоэксперта Дениса Гаврилова, основной причиной падения выручки определенно стал уход с российского рынка порядка 40 автомобильных брендов, - сообщает издание.

По словам экспертов, дилеры сначала продавали автомобили из запасов. Машин хватило на 3-5 месяцев. Через это время их раскупили, и тогда собственникам салонов пришлось получать дилерство новых китайский марок или развивать параллельный импорт тех брендов, которые они представляли раньше.

Поэтому специалисты считают, что сейчас в городе нет автосалонов, которые не являются мультибрендовыми: почти во всех продают китайские авто или же машины с пробегом.