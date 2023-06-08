Улицу Чайковского затопило из-за прорыва трубы в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге продолжают проверять на прочность и плотность теплосети. И иногда это приводит к ожидаемым, но не приятным ситуациям. Так, 8 июня из-за гидравлических испытаний прорвало трубу на улице Чайковского. Там возник импровизированный фонтан из теплой, но грязной воды. Информацию об этом подтвердили spb.kp.ru в пресс-службе «Теплосетей».

— Аварийно- ремонтные службы уже работают на месте происшествия и обеспечивают все меры безопасности для местных жителей, — уточнили в пресс-службе организации.

Пока что в городе продолжаются испытания. Но, в пресс-службе компании подчеркнули, что, когда они завершатся, на участках начнут восстанавливать утраченное благоустройство. Жителям города также напомнили, что испытания — обязательная часть межотопительного сезона. И какое-то время водителям придется объезжать внезапно появляющиеся из-за аварий на улицах города пробки.