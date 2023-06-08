Водяной столб хлынул из прорванной трубы на Бородинской улице в Петербурге. Фото: скришот из видео

По-настоящему впечатляющее зрелище открылось накануне для жителей Центрального района Петербурга. Во второй половине дня, 8 июня, на пересечении набережной Фонтанки и Бородинской улицы прорвало трубу. Мощный поток воды поспещил хлынуть из поврежденной сети на улицу. Об этом сообщили в пресс-службе «Теплосетей» Северной столицы.

– Специалисты продолжают испытывать сети на плотность и прочность, – напомнили в пресс-службе компании.

Но эта история существенно отличается от тех, где произошла коммунальная авария и одну из улиц города затопило. В этот раз в городе на Неве из-под земли вырос настоящий водяной столб. Высотой он оказался выше расположившихся рядом шестиэтажек. Но местным жителям не дали налюбоваться гейзером-переростком всласть. На место происшествия прибыли аварийно-ремонтные службы, которые обеспечили все необходимые меры безопасности.