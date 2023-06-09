Погибших в новых регионах строителей из Петербурга наградили «Орденом мужества»

Работавших в новых регионах строителей наградили «Орденом мужества» в Петербурге. Фото: gov.ru

8 июня по поручению президента РФ в Смольном посмертно наградили строителей из Петербурга, погибших во время работ на новых территориях. «Ордена мужества» близким и родственникам героев вручил губернатор города Александр Беглов. На церемонии также присутствовали спикер Законодательного собрания Александр Бельский и председатель правления ГК «Росавтодор» Вячеслав Петушенко.

– Награжденные создавали оборонительные сооружения, которые продолжают и сегодня защищать нашу Родину, – сказал глава города.

Во время своего выступления губернатор сравнил подвиг местных жителей, работавших на новых территориях, с героизмом блокадных строителей, которые меньше чем за три недели построили железную дорогу. Именно по ней везли продовольствие в осажденный Ленинград. Градоначальник также выразил соболезнования близким погибших и подчеркнул, что город поможет и поддержит их.