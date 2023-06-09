Финна с поддельными визами поймали на границе в Ленобласти

Финна с поддельными визами поймали на границе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Основателя компании, обещавшей клиентам оформить вид на жительство в Финляндии, задержали накануне на границе с Ленобластью. С собой у задержанного оказалось более сотни виз. Все они нужны были для незаконной миграции граждан Йемена через Россию в Суоми. За подделку документов мужчину осудили на семь месяцев условно. Об этом пишет финский новостной портал «Yle»

– Во время судебного заседания фигурант обвинял своего партнера-россиянина, в работе на ФСБ или сотрудничестве с ней, – сообщает издание со ссылкой на суд Южной Карелии.

По словам финских следователей, злые умыслы группировки вскрылись вместе с четырьмя поддельными шенгенами у местного жителя два года назад. Свою вину мужчина, конечно, отрицал. Более того, пытался убедить судью в своей правоте. Кстати, изначально его российского коллегу также подозревали в совершении преступления, но обвинения ему не предъявили.