Вновь дождь и холод ждут Петербург 9 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето никак не хочет радовать жителей Санкт-Петербурга теплом. Последние 10 дней в городе почти всегда идут дожди, постоянно пасмурно и прохладно. Пятница, 9 июня 2023 года, не станет исключением. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня синоптическая ситуация в атмосфере над Северной столицей будет представлена тыловой частью ушедшего циклона. При переменной облачности местами возможны небольшие и кратковременные дожди, а температура воздуха, как и последние 10 дней, будет ниже климатической нормы, - сообщил синоптик.

Днем воздух прогреется до плюс 14-16 градусов, по Ленинградской области всего 12-17 градусов. Ветер все еще холодный, северный 4-9 метров в секунду.

Суббота будет сухая, но всего 15-17 градусов.